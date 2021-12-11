Помощник госсекретаря США Карен Донфрид посетит Москву и Киев

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев 13–15 декабря, сообщили в американском Государственном департаменте, передаёт ТАСС. Ожидается, что политик заявит в России и на Украине о необходимости выполнения Минских соглашений.

Донфрид посетит Киев и Москву 13–15 декабря, чтобы встретиться с государственными должностными лицами для обсуждения наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, — говорится в сообщении.

После посещения России и Украины Донфрид проведёт в Брюсселе консультации с союзниками и партнёрами по Евросоюзу.

Ранее сообщалось, что внешняя политика Соединённых Штатов Америки приближается к катастрофе из-за слабости действующего президента Джо Байдена. Об этом заявил сенатор от штата Техас Тед Круз. По его словам, американцы ещё долго будут ощущать на себе последствия бегства из Афганистана.

Круз считает, что поспешное бегство американцев из Афганистана после захвата власти движением «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) показало , что Вашингтон не может дать отпор противнику. По мнению политика, Байден не состоятелен в качестве президента страны.

По его мнению, якобы планируемое вторжение России на Украину стало возможным из-за капитуляции Байдена перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Например, на это могла повлиять отмена санкций против газопровода «Северный поток — 2», заключил Круз.