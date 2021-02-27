Помощник Горбачёва вступился за него после слов русского журналиста из США

https://static.news.ru/photo/129cdb08-79b1-11eb-99d9-96000091f725_660.jpg Михаил Горбачев (архивное фото) Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Помощник бывшего президента Михаила Горбачёва Павел Палажченко высказался в его защиту после критики со стороны издателя американского журнала National Interest гражданина США российского происхождения Дмитрия Саймса.

Палажченко выразил удивление тем, что Саймс, уехавший в Штаты, считает себя вправе высказываться подобным образом.

Странно, что наш бывший соотечественник, давно обосновавшийся в Америке, высказывается за граждан России, — приводит слова Палажченко «Говорит Москва».

Саймс ранее заявил, что внешняя политика СССР при Горбачёве была «унизительной». Говоря о нынешних отношениях РФ и США, он отметил, что Москва не повторит этих ошибок.

Он также добавил, что будущее отношений Москвы и Вашингтона зависит от выбора Белого дома. Если там решат ставить на свою безусловную гегемонию в мире, то Россия, несомненно, окажется важным препятствием этому, готовым бросить вызов.

Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Горбачёв считает, что лидеры России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Джо Байден должны договориться о встрече для обсуждения проблем разоружения и международной безопасности. По его словам, у России и США «есть очень большой опыт для ответа на вопрос «куда и как надо идти?».