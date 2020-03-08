Стефан Дюжаррик Стефан Дюжаррик Фото: Xinhua/Global Look Press

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал об увольнении помощника генсека по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер. По его словам, такое решение было запланировано заранее.

Он отметил, что о преемнике Мюллер объявят в ближайшее время, передаёт РИА Новости.

Мы всемерно благодарны госпоже Мюллер за работу. Генсек ООН [Антониу Гутерриш] высоко ценит работу, которую она делает, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Гутерриш объявил персоналу о новом предписании в связи с распространением коронавируса. Сотрудники организации должны оставаться дома в течение 14 дней после поездок в страны, где зафиксированы вспышки заболевания.

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