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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна ждёт поддержки от союзников по НАТО для разрешения конфликта в мятежной сирийской провинции Идлиб. В конце февраля Турция оказалась в шаге от войны с правительственной армией Сирии.

В основном мы обсуждали ситуацию в Сирии <...> и необходимость дополнительной поддержки от НАТО, — заявил Эрдоган после встречи с генсеком Альянса. Столкновения в Идлибе утихли после 5 марта, когда...