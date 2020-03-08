Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал об увольнении помощника генсека по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер. По его словам, такое решение было запланировано заранее.
Он отметил, что о преемнике Мюллер объявят в ближайшее время,
Мы всемерно благодарны госпоже Мюллер за работу. Генсек ООН [Антониу Гутерриш] высоко ценит работу, которую она делает, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, Гутерриш объявил персоналу о новом предписании в связи с распространением коронавируса. Сотрудники организации должны оставаться дома в течение 14 дней после поездок в страны, где зафиксированы вспышки заболевания.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен