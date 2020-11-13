Помощник Байдена надеется на начало передачи власти уже на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/8628da5e-2772-11eb-93cf-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация общих служб США (GSA) должна одобрить начало перехода власти от действующего президента Дональда Трампа к Джо Байдену. Об этом заявил помощник демократа Рон Клайн.

Клайн, которого Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, считает, что это произойдёт уже на следующей неделе.

Что мы действительно хотим увидеть на следующей неделе <...> это чтобы Администрация общих служб США опубликовала оценку, — сказал он в интервью NBC.

Демократы жалуются, что глава GSA Эмили Мерфи, назначенная Дональдом Трампом, пока не подписывает документы, которые должны выделить штабу Байдена более $ 6 млн. Эти деньги необходимы для обеспечения передачи власти, сообщает РИА Новости.

В частности, отсутствие необходимых средств не даёт возможности обеспечить безопасную связь для Байдена, которому звонят с поздравлениями иностранные лидеры. Более того, штабу нового президента ещё не предоставили безопасных помещений для работы с секретной документацией.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Окончательные итоги выборов остаются неизвестными, однако кандидат от демократов Джо Байден пока лидирует в президентской гонке с 290 голосами выборщиков. Для победы необходимы 270.

Как писал NEWS.ru, власти России подождут с поздравлениями победителя президентских выборов в США до оглашения официальных результатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.