Помощник Алиева высказался о правах и безопасности армян в Карабахе Помощник Алиева Гаджиев: вопрос обеспечения прав и безопасности армян в Карабахе — дело Азербайджана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос обеспечения прав и безопасности армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является внутренним делом Баку, заявил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев. Он привел слова Ильхама Алиева о том, что армяне, проживающие в Карабахе, являются гражданами Азербайджана, передает Sputnik Азербайджан. Гаджиев также исключил возможность создания какого-либо международного механизма с целью контроля прав и безопасности армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе.

Вопрос прав и безопасности жителей Армении, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является сугубо внутренним делом Азербайджана. Как отметил глава нашего государства, проживающие в Карабахе армяне являются гражданами Азербайджана, — сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что, по словам Алиева, карабахский конфликт разрешен. Причинами конфликта были «военная агрессия Армении против Азербайджана и факт армянской оккупации его земель».

Резолюция Совета Безопасности ООН требовала прекращения оккупации, но Армения не выполнила этого требования, а те, кто занимался посредничеством, не справились с поставленной задачей. В итоге Азербайджан был вынужден самостоятельно положить конец военной оккупации со стороны Армении и освободить свои земли, — отметил он.

По словам Гаджиева, на переговорах в Брюсселе и в Вашингтоне представители Азербайджана особо подчеркивали, что Баку не будет обсуждать вопросы, касающиеся суверенных прав страны, с какой-либо третьей стороной. Вопрос прав и безопасности армянских жителей Карабаха будет решен в соответствии с Конституцией Азербайджана, законами и международными обязательствами государства.

Будучи ответственным членом международного сообщества, спустя некоторое время Азербайджан может проинформировать международных партнеров о ведущемся диалоге со своими гражданами – но исключительно в качестве проявления доброй воли и примера прозрачности, — подчеркнул помощник Алиева.

Гаджиев отметил, что Азербайджан в соответствии со своими международными обязательствами регулярно представляет различные отчеты в ООН и другие организации. В этих документах находят отражение сведения, касающиеся деятельности правительства Азербайджана, направленной, к примеру, на обеспечение прав национальных меньшинств. В будущем в эти отчеты будут включены действия, направленные на обеспечение прав армянских жителей, проживающих в Карабахе.

По его словам, суверенитет — это красная линия политики Азербайджана, и международные партнеры должны относиться к этой справедливой позиции с пониманием и уважением.

Ранее Алиев заявил, что Баку настроен на достижение долгосрочного мира в регионе. В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) глава Азербайджана напомнил, что ранее республика предложила достаточно конструктивные тезисы для достижения этой цели.