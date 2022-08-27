Помощник Алиева назвал условие для нормализации отношений Баку и Еревана Помощник Алиева: для нормализации отношений Баку и Еревана нужно содействие, а не посредничество

Фото: kremlin

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Для продвижения нормализации отношений Баку и Еревана необходимо скорее содействие, чем механизм посредничества, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, основой для армяно-азербайджанских отношений должны быть мирный договор, делимитация границ, транспортные вопросы и разминирование, передает «Интерфакс—Азербайджан».

Процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений - это, в первую очередь, двусторонний процесс. Для того, чтобы он продвинулся вперед, необходимы скорее шаги по содействию, нежели какой-либо механизм посредничества, — заявил Гаджиев.

Он добавил, что Россия и Евросоюз прилагают определенные усилия для нормализации отношений между Баку и Ереваном, и Азербайджан заинтересован в таких действиях.

Ранее Гаджиев заявил, что на предстоящей встрече в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласуют создание группы по подготовке текста мирного соглашения. При этом он подчеркнул, что Азербайджан и Турция могут стать хорошими партнерами для Армении.

Накануне Гаджиев раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, назвав ее организацией, «совершившей самоубийство». По его словам, назначать сопредседателя Минской группы после 30 лет «безуспешной деятельности» постыдно. Помощник президента отметил, что страны Минской группы должны были помочь в решении карабахского конфликта и «устранить несправедливость».