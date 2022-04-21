Помощь США Украине возглавит экс-генерал, боровшийся с ИГИЛ

Белый дом США назначил генерала в отставке Терри Вольфа координировать военную помощь для Украины. Как сообщает CNN, один из официальных лиц в разговоре с телеканалом отметил опыт Вольфа в качестве заместителя по разгрому коалиции ИГИЛ (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). По его словам, назначение генерала даст новый импульс в развитии военных отношений США и Украины.

Бывший координатор США по борьбе с терроризмом в Государственном департаменте при президенте Дональде Трампе Натан Сейлз также отметил опыт работы Вольфа.

После многолетней карьеры на стыке дипломатии и войны он именно тот человек, который сможет обеспечить Украину оружием, — подчеркнул Сейлз.

Как сообщает The Hill, идея назначить координатора по Украине принадлежит группе сенаторов, которая ранее обратилась к президенту США Джо Байдену с соответствующим письмом. По их словам, координатор помощи Украине в сфере безопасности позволит лучше понять потребности Украины в обороне и одновременно устранит конфликты пересекающихся сфер юрисдикции между Пентагоном и Госдепартаментом.

Ранее стало известно, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского президента Джо Байдена, он предусматривает передачу Киеву гаубиц и тактических дронов. Наряду с предоставлением вооружением США продолжат оказывать Украине поддержку в сфере передачи разведывательных данных. Кроме того, Киев получит от Вашингтона прямую экономическую помощь в полмиллиарда долларов.