«Помощь имеет пределы»: в Чехии заговорили об окончании поддержки Киева Президент Чехии Павел: если ВСУ не изменят динамику до следующей зимы, то Запад не поможет

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Президент Чехии Петр Павел в интервью Rzeczpospolita заявил, что союзники Киева не смогут бесконечно оказывать военную поддержку Украине, если это не принесет значимого результата. Он подчеркнул, что западные политики ожидают в этом году определенного прогресса. По его словам, у ВСУ есть время до следующей зимы, чтобы изменить динамику в зоне конфликта.

Западная помощь также имеет пределы <...>. Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса, — сказал Павел.

По его словам, на фоне грядущих президентских выборов в США западная политическая элита будет сосредоточена на внутренних проблемах. Интерес США к Украине также «начнет угасать», добавил Павел, из-за напряженности в американо-китайских отношениях.

Ранее бывший кандидат в президенты США на выборах 2012 и 2016 годов от партии «Зеленых» Джилл Стайн заявила, что украинский конфликт ведет к обнищанию населения США и угрожает их безопасности, передает ТАСС. Она призвала население Соединенных Штатов осознать реальность происходящего и степень угрозы, которую представляет поддержка Киева. Она назвала опасной позицию Вашингтона о том, что никому не будет позволено соперничать с США. Она добавила, что минские договоренности были «очень хорошими предложениями» и призвала вернуться за стол переговоров.