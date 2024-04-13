Помогавший обезвредить убийцу в ТЦ в Австралии мужчина оказался россиянином Русскоязычный мужчина помог полицейским обезвредить убийцу в сиднейском ТЦ

Фото: EPA/ТАСС

Мужчина, который помогал полицейским обезвредить вооруженного злоумышленника, с ножом напавшего на посетителей ТЦ в Сиднее, оказался русскоязычным, сообщают «360» со ссылкой на один из новостных репортажей австралийских СМИ. Во время нападения мужчина схватил стойку ограждения и не давал убийце подняться наверх по эскалатору.

»Невероятные кадры. Мужчина кричал по-русски: «Отойди, отойди». Он был тем, кто держал болларды, пытаясь остановить продвижения террориста до прибытия сотрудников полиции», — говорится в репортаже.

По данным комиссара полиции Нового Южного Уэльса/SMH, в результате нападения погибли пять человек, еще восемь получили ранения. Нападавший был один, он был застрелял сотрудницей полиции, которая первой оказалась на месте происшествия. Изначально в правоохранительных органах была версия о двух нападавших, но она не получила подтверждения.

Ранее в посольстве России в Австралии сообщили, что информации о россиянах, пострадавших в результате нападения на людей в торговом центре Сиднея, не поступало. Также уточняется, что никто из сотрудников представительства не присутствовал в ТЦ в момент нападения — здание дипмиссии находится недалеко от места происшествия.