Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи YouTube со всего мира пожаловались на сбои в работе сервиса. Согласно данным Downdetector, который отслеживает сбои на популярных интернет-ресурсах, проблемы возникли у жителей России, Франции, США, Сингапура и ряда других стран. Чаще всего пользователи сообщали о неполадках в функционировании веб-сайта.

Так, по состоянию на 16:44 мск было зафиксировано 409 жалоб. Из них около 60% пользователей пожаловались на работу веб-сайта, порядка 26% — на неполадки в работе приложения, ещё 14% — на работу видеотрансляций.

Также сегодня произошёл сбой в работе Telegram. О возникших проблемах сообщили свыше 1,4 тысячи пользователей мессенджера. Кроме того, крупные технические неполадки возникли в мобильных приложениях Тинькофф, Сбербанка и Альфа-Банка. Сбои наблюдались после открытия торгов на МосБирже. Как сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка, проблемы в работе приложений вызваны огромной нагрузкой на сервисы у некоторых клиентов из-за большого спроса на акции.

21 марта в России наблюдался масштабный сбой в работе сервисов Apple. В частности, поступало много жалоб на работу Apple Music, iCloud и App Store.