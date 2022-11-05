Пользователи Twitter призвали Бербок уйти в отставку из-за слов о Путине

Фото: Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

Анналена Бербок

Пользователи Twitter призвали отправить в отставку министра иностранных дел Германии Анналену Бербок из-за ее слов о президенте России Владимире Путине. Ранее она заявила, что российский лидер упускает шанс остановить конфликт на Украине.

Подайте скорее в отставку! С каждым днем мне все более стыдно за Германию и за должность, которую вы занимаете, — написал один из комментаторов.

Другой отметил, что именно вызывающая позиция Бербок отвергает любую дипломатическую инициативу. Он указал на ее вину в том, что «мирные усилия не продвигаются вперед».

Еще один комментатор назвал Бербок «неподготовленным дипломатом». По его мнению, чтобы быть главой МИД, нужно много изучать дипломатию в университете.

Госпожа Бербок, ваши плохие политические манеры могут быть только из-за вашей необразованности, — добавил пользователь Twitter.

Другой читатель обвинил Бербок в том, что она «разжигает конфликт на Украине поставками вооружений, предает свой народ и служит Америке».

Ранее в Twitter возмутились постом канцлера ФРГ Олафа Шольца, который обвинил Путина в нарушении глобального мирового порядка. Немецкий лидер после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином разместил сообщение с призывом к Китаю «оказать влияние на Россию» для противостояния Путину в украинском вопросе.