Пользователи Twitter осудили «рождественский подарок» Зеленскому от США

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Владимир Зеленский

Пользователи Twitter осудили слова благодарности президента Украины Владимира Зеленского за выделение стране от США очередного пакета военной помощи на сумму в три миллиарда долларов. В комментариях под постом Зеленского многие назвали его преступником, который стал миллиардером за счет западных налогоплательщиков. Большинство пользователей при этом призвали украинского лидера прекратить конфликт.

Закончи эту войну сейчас же. Вы далеки от победы и причиняете боль и страдания своим людям и всему миру, — написал один из пользователей.

Некоторые назвали Зеленского «разрушителем Европы».

Я надеюсь, что американцы наконец отвернутся от вас, когда узнают, куда девается их финансирование вашей войны, вы — разрушители Европы, меня тошнит от вас, — написал другой пользователь.

Часть пользователей предрекла Зеленскому поражение.

Немецкий аналитик по внешней политике Ульрих Шпек ранее рассказал New York Times, что поставка немецкой, французской и американской бронетехники на Украину могут свидетельствовать о подготовке наступления ВСУ. По его словам, подобными поставками Запад подталкивает Украину к решительным действиям. Он указал на то, что все эти решения сигнализируют Москве о нескором выходе «на траекторию переговоров».