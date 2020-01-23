https://static.news.ru/photo/d0e82af2-3e22-11ea-a7f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Портал Downdetector собрал жалобы пользователей из различных стран на работу социальной сети Facebook и сервисов Google.

По данным сервиса, проблемы коснулись поисковика Google, YouTube и Gmail. Также 65% пользователей сообщили, что не могут войти в свою учётную запись. 43% респондентов говорят о проблемах с просмотром ленты новостей на Facebook. Неполадки c Google в основном возникали в странах Европы, России и Латинской Америки. Facebook был недоступен для жителей Франции, Польши, Греции, Испании и России, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи мессенджера Telegram сообщили о неполадках в работе приложения.