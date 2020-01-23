Портал Downdetector собрал жалобы пользователей из различных стран на работу социальной сети Facebook и сервисов Google.
По данным сервиса, проблемы коснулись поисковика Google, YouTube и Gmail. Также 65% пользователей сообщили, что не могут войти в свою учётную запись. 43% респондентов говорят о проблемах с просмотром ленты новостей на Facebook. Неполадки c Google в основном возникали в странах Европы, России и Латинской Америки. Facebook был недоступен для жителей Франции, Польши, Греции, Испании и России, пишет ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи мессенджера Telegram сообщили о неполадках в работе приложения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен