Пользователи ряда стран мира сообщают о сбое в работе Twitter

https://static.news.ru/photo/ab5316f2-407b-11ea-8491-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: pixabay.com

В ряде стран мира в пятницу наблюдается сбой в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщает портал Downdetector.

По данным ресурса, отслеживающего работу популярных сервисов, наибольшее количество проблем с Twitter у пользователей из США. Также плохо работает сеть в Великобритании и Японии.

От россиян жалоб на работу Twitter не поступало .

Сообщается, что большинство пользователей в США жалуются на перебои в работе сайта — 66%. Еще 19% — столкнулись с проблемами на устройствах iPhone и iPad. 13% не могут запустить Twitter на операционной системе Android.

Ранее NEWS.ru писал о том, что журналист и телеведущий Владимир Познер решил сохранить аккаунты своего официального сайта «Познер онлайн» в социальных сетях. Об этом он сообщил на официальной странице интернет-ресурса в Facebook.