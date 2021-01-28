Пользователи ряда стран мира сообщают о сбое в работе Twitter

В ряде стран мира в пятницу наблюдается сбой в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщает портал Downdetector.
По данным ресурса, отслеживающего работу популярных сервисов, наибольшее количество проблем с Twitter у пользователей из США. Также плохо работает сеть в Великобритании и Японии.
От россиян жалоб на работу Twitter
Сообщается, что большинство пользователей в США жалуются на перебои в работе сайта — 66%. Еще 19% — столкнулись с проблемами на устройствах iPhone и iPad. 13% не могут запустить Twitter на операционной системе Android.
Ранее NEWS.ru писал о том, что журналист и телеведущий Владимир Познер решил сохранить аккаунты своего официального сайта «Познер онлайн» в социальных сетях. Об этом он сообщил на официальной странице интернет-ресурса в Facebook.