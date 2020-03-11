Главный маршал авиации, начальник штаба ВВС Британии Майк Уигстон назвал угрозой полёты российских самолётов вблизи Соединённого Королевства. Своё заявление он сделал после того, как британские истребители 11 марта вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения двух противолодочных самолётов Ту-142.
Причём британские истребители Typhoon были вынуждены подниматься в воздух по этой причине второй раз за неделю. Первый раз они сопровождали российские самолёты 7 марта,
Эти российские бомбардировщики не соблюдают международные правила воздушного движения, представляя опасность для авиаперевозчиков, и не приветствуются вблизи нашего воздушного пространства, — отметил Уигстон.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американские и канадские истребители 9 марта поднялись на перехват двух дальних противолодочных самолётов Ту-142 авиации Северного флота России. Авиагруппа прошла в 90 км от побережья Аляски. В операции по сопровождению российских самолётов принимали участие, в частности, американские F-22 и канадские CF-18.
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