https://static.news.ru/photo/3641f942-63e3-11ea-9eed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Главный маршал авиации, начальник штаба ВВС Британии Майк Уигстон назвал угрозой полёты российских самолётов вблизи Соединённого Королевства. Своё заявление он сделал после того, как британские истребители 11 марта вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения двух противолодочных самолётов Ту-142.

Причём британские истребители Typhoon были вынуждены подниматься в воздух по этой причине второй раз за неделю. Первый раз они сопровождали российские самолёты 7 марта, сообщает «Интерфакс».

Эти российские бомбардировщики не соблюдают международные правила воздушного движения, представляя опасность для авиаперевозчиков, и не приветствуются вблизи нашего воздушного пространства, — отметил Уигстон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские и канадские истребители 9 марта поднялись на перехват двух дальних противолодочных самолётов Ту-142 авиации Северного флота России. Авиагруппа прошла в 90 км от побережья Аляски. В операции по сопровождению российских самолётов принимали участие, в частности, американские F-22 и канадские CF-18.