Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад использует украинцев в качестве пушечного мяса «в опосредованной войне с Россией». Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН, пишет ТАСС.

Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией «до последнего украинца», — заявил Полянский.

Политик отметил, что сейчас Запад переписывает историю России и потакает самым безумным измышлениям стран Восточной Европы о роли Советского Союза с германским нацизмом. В частности, речь идёт о роли СССР в освобождении от фашизма Европы и мира. Так, считает политик, западным деятелям проще не замечать «вопиющих проявлений» неонацизма на Украине.

Полянский добавил, что это необходимо сделать для того, чтобы с территории данного государства никогда больше не исходила угроза не только для ЛНР, ДНР и России, но и для самих украинцев, которые стали заложниками нынешней власти.

Ранее в Минобороны России заявили, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию в Одесской области с целью обвинить РФ в военных преступлениях. Фото и видео с места инцидента будут раскручиваться украинскими и западными информагентствами.