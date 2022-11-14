Полянский заявил о попытках Запада с помощью ООН присвоить активы России Зампостпреда РФ Полянский: Запад пытается присвоить активы России через ГА ООН

Фото: Bruno RochaZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада пытаются с помощью Генеральной ассамблеи ООН придать легитимность попыткам присвоения замороженных российских активов. Соответствующее сообщении дипломат разместил в личном Telegram-канале. По мнению Полянского, эти деньги могут пойти на покупку новых вооружений для ВСУ или погашение долгов Украины.

Ранее о возобновлении работы чрезвычайной спецсессии по Украине сообщила официальный представитель председателя ГА Полина Кубиак. Спецсессия стартует 14 ноября по запросу западных стран и будет посвящена обсуждению вопрос о репарациях Киеву.

Даже неспециалистам понятна политизированность и правовая никчемность этого документа: у Генассамблеи даже близко нет таких полномочий. Подоплека западной инициативы видна невооруженным глазом — наши бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности попыткам присвоить (а точнее попросту украсть) замороженные на Западе российские активы, — написал Полянский.

По мнению российского дипломата, полученные таким образом деньги пойдут на закупку нового оружия или погашение соответствующих долгов Киева.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что на Западе должны создать механизм конфискации активов РФ для передачи их Украине и европейским странам. По его словам, в Киеве создана специальная группа, которая разрабатывает такие механизмы.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о дополнительных санкциях в отношении российских граждан и юридических лиц. Он также призвал Верховную раду принять закон, упрощающий процедуру национализации российских активов.