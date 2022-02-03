Полянский высмеял Прайса за отказ подтвердить реальность видеофейка от РФ

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский посмеялся над пресс-секретарём Госдепартамента США Недом Прайсом. Последний заявил о подготовке Россией видеофейка, который должен стать поводом для вторжения на Украину, но не смог привести никаких доказательств. Свой комментарий российский дипломат разместил в Twitter.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США располагают информацией о планах России использовать фейковое видео в качестве предлога для вторжения на Украину.

Позднее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что сообщение о подготовке Россией видео, которое может быть использовано в качестве повода для вторжения на Украину, основано на данных разведки. При этом часть присутствовавших на мероприятии журналистов — в частности, ветеран дипломатического пула, сотрудник агентства Associated Press Мэтт Ли — не поверили Прайсу и попросили привести доказательства.

В ответ на это пресс-секретарь Госдепа заявил, что ведомство уверено в этих данных, но не предоставит свидетельств, чтобы не скомпрометировать источник. Тем же, кто не верит данным правительств США и Великобритании, он предложил воспользоваться российской информацией.

Как грубо со стороны Мэтта Ли запросить у официального представителя Госдепа доказательства, подтверждающие утверждения о том, что проклятые русские планируют операцию под чужим флагом на Украине. Как он посмел? Разве он не знает два правила: 1. официальные лица США никогда не лгут; 2. Когда они лгут <...>, то это во имя благородного дела, смотри Правило 1, — написал Полянский.

Ранее посольство России в Вашингтоне напомнило США о ряде сомнительных доводов, которые они использовали в качестве поводов для начала интервенций по всему миру. Одним из наиболее ярких примеров является так называемая «пробирка Пауэлла», с помощью которой Штаты призывали к активным действиям в Ираке в 2003 году.