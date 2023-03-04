Полянский высмеял оговорку Жан-Пьер о России

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Первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter высмеял оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о «Российской Народной Республике», которая, вероятно, перепутала Россию с Китайской Народной Республикой. Дипломат пошутил, что названная американкой страна должна быть врагом «Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации».

Она должна быть врагом Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации! — написал Полянский.

Некоторые подписчики представителя России пошутили, что не следует задавать сотрудникам американской администрации вопросы по географии.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон ранее заявил, что Байден постепенно утрачивает способность говорить. Он добавил, что американским журналистам запрещают освещать эту тему. По его словам, за последние годы состояние президента ухудшилось. В качестве доказательства телеведущий привел в пример неоднократные ошибки, которые допускал Байден в ходе своих выступлений.

Ранее американский лидер допустил оговорку на выступлении во Флориде, где он произносил речь в поддержку Демократической партии перед выборами в конгресс. Хозяин Белого дома решил похвастаться достижениями демократов, однако спутал дефицит бюджета и госдолг США, поставив публику в тупик.