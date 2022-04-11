Украинская сторона может готовить провокацию в Одессе, чтобы затем обвинить в этом Россию, об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передаёт RT. По его словам, в городе были замечены украинские военные, переодетые в российскую форму. Он отметил, что Россия передала ООН информацию о готовящихся провокациях со стороны Киева.
В Одессе замечены украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации, — сказал он.
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщал, что Киев под руководством спецслужб Великобритании готовит новые постановочные провокации для обвинения ВС России в жестоком отношении к населению Украины. Он также заявил, что прибывшая на Украину группa французских военных и жандармов попытается скрыть военные преcтупления со стороны Киева и сфабриковать обвинения против Воoружённых сил России.