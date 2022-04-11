Полянский: в Одессе готовится провокация, чтобы обвинить Россию

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В Минобороны России заявили, что украинские военные пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды. Боевики также угрожают им расправой над родственниками и семьёй и требуют деньги «за освобождение от мучений», говорится в сообщении ведомства.

В Славянске боевики теробороны проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них любых признаков пророссийских взглядов. <...> Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам,...