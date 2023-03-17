Полянский усомнился в подлинности видео падения MQ-9

Фото: Gene Blevins / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский усомнился в подлинности опубликованной Пентагоном видеозаписи падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море. На своей странице в Twitter дипломат указал на то, что в начале видео на лопастях винта можно увидеть желтые полосы, а в конце они отсутствуют. Он допустил, что это могли быть кадры с другого дрона.

Мне одному кажется странным, что мы видим желтые полосы на пропеллере дрона в начале выпущенных кадров и их отсутствие после возобновления видео? Это действительно кадры с того самого дрона? — написал Полянский.

Многие подписчики отметили, что также заметили отсутствие желтых полос, но некоторые добавили, что они едва заметны из-за солнечного света.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что российские военные могут заняться подъемом БПЛА США со дна Черного моря, если сочтут это необходимым с точки зрения безопасности.