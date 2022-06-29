Полянский указал на нарушения при выступлении Зеленского в СБ ООН

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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о нарушении правил Совбеза ООН при выступлении украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, выступление украинского лидера в дистанционном формате нарушило практику работы организации, сообщает постпредство РФ при ООН.

Полянский заявил, что у российского представительства вызывает серьёзную озабоченность линия албанского председательства по вопросу участия Зеленского в заседании.

По этому поводу не было проведено консультаций со всеми членами совета, делегации фактически были подставлены перед фактом в последний момент. Это нарушает сложившуюся практику и традиции работы Совета Безопасности, — отметил Полянский.

Дипломат отметил, что украинскому президенту уже предоставлялась возможность выступить в качестве исключения. А в СБ ООН неоднократно заявлялось, что «желающие выступить в Совете, должны физически присутствовать в зале заседаний».

Совет Безопасности ООН не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента В. Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО, — заключил дипломат.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что власти Украины намеренно хранят вооружения, получаемые от Запада, в центрах городов. Киев использует мирное население в качестве живого щита, отметил он на заседании СБ ООН.