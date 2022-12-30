Полянский: реформа СБ ООН требует консенсуса международного сообщества

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что реформа СБ ООН требует консенсуса международного сообщества. По его мнению, вопрос об изменении Совета Безопасности не будет решен, сообщил Полянский в ходе трансляции в своем Telegram-канале.

Совбез должен отражать нынешнее мироустройство, в нем должны быть государства населенные, развивающиеся, — заявил Полянский.

Политик заявил, что проблема заключается в том, что такого консенсуса в мире пока просто нет, в частности, нет понятия, как эту реформу проводить, кто должны быть эти государства, которые проводят реформу — и до этого момент изменения просто не сдвинутся с места.

Возможное расширение СБ ООН также не должно идти в ущерб его функциональности, отметил Полянский.

Сейчас там 15 членов, и мы по три-четыре часа сидим в зале, обсуждая какой-то вопрос. Если представить, что это число, например, удвоится, то вы можете себе представить, что будет происходить с нашей работой, — сообщил первый зампостпреда РФ при ООН.

И если это число удвоится, это не приведет к эффективности в плане принятия решений, уверен дипломат.

Поэтому мы считаем, что оптимальный состав Совбеза после расширения — это 20 с небольшим государств, может 21 или 22-23, но 25 уже будет многовато, — указал Полянский.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что правового способа исключения страны из международной организации не существует. По его словам, если такая процедура будет реализована, то только неправовым способом и после этого сама организация перестанет существовать в ее нынешнем виде.