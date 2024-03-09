Полянский рассказал, о чем говорит утечка разговора немецких военных Полянский: разговор военных ФРГ подтверждает след Запада в атаках ВСУ

Фото: MFA Russia/Global look press

Оказавшийся в публичном поле разговор германских военных подтверждает, что на Украине находятся западные советники и помогают украинским коллегам выбирать цели для ударов, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, поставщики оружия Киеву являются, таким образом, соучастниками преступлений.

Каждое использование западного дальнобойного оружия против мирного населения делает его поставщиков соучастниками этих нарушающих международное гуманитарное право преступлений [украинского президента Владимира] Зеленского и его клики, — сказал он на заседании Совета Безопасности организации.

Ранее Полянский констатировал, что запись разговора высокопоставленных немецких военных о возможности атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus стала позором и потерей лица для ФРГ. Это уже не та Германия, с которой Россия подписывала дружественные договоры в 1990-е и 2000-е года, это лживая, подлая страна, подчеркнул он.

До этого Минобороны страны опубликовало итоги первой проверки записи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост. В ведомстве признали файл подлинным: специалисты исключили подделку с помощью искусственного интеллекта. Указано, что военнослужащие проявили халатность при обсуждении удара: виртуальная встреча проходила не по защищенной линии, а через относительно легко прослушиваемую платформу WebEx.