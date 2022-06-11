Полянский раскрыл, как страны Запада в ООН вставляют России палки в колёса Полянский: Запад пытается мешать избранию РФ в Экономический и социальный совет ООН

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Первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада пытаются помешать избранию России в состав Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Такая реакция от дипломата поступила после того, как перед голосованием на место в совете, где РФ считалась безальтернативным кандидатом, конкуренцию ей неожиданно составила Северная Македония. Последнюю и поддержали «западники и их сателлиты». Об этом дипломат рассказал в своём Telegram-канале.

Полянский напомнил, что Россия, как ранее СССР, неизменно избиралась в совет с момента его учреждения в 1945 году, однако на этот раз западники, начавшие, по мнению дипломата, в связи с российской спецоперацией на Украине, «крестовый поход» против России на международной арене, решили избранию помешать. После первого тура голосования Россия, являвшаяся безальтернативным кандидатом, набрала 116 голосов из 128 необходимых (2/3 присутствовавших и голосовавших), в результате чего конкуренцию ей составила Северная Македония.

Теперь, по словам Полянского, голосование может происходить бесконечное число раз, пока один из кандидатов не получит необходимые 2/3 голосов. Несколько последующих раундов голосования победителя не выявили, после чего был объявлен перерыв.

Выдвижение македонцев, конечно же, рояль в кустах. Накануне многие коллеги жаловались нам на «ковровые бомбардировки» текстовыми сообщениями от западников с изложением этого сценария и четкими указаниями о том, как голосовать, — отметил Полянский.

Он также добавил, что «западный план сорвался или по крайней мере забуксовал», так как за РФ высказались почти 120 стран. Если учесть, что месяц назад в ходе голосования по исключению страны из СПЧ в поддержку Москвы выступили 24 страны, а в начале спецоперации только пять, то динамика для Запада выглядит крайне пугающе, считает Полянский. По его мнению, «до многих <...> коллег начинает доходить, что действительно происходит на Украине и в мире».