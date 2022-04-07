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Полянский: приостановка членства России в СПЧ разрушит систему ООН

08:19, 07 апреля 2022
Полянский: приостановка членства России в СПЧ разрушит систему ООН Фото: wikimedia.org
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Приостановка работы России в Совете ООН по правам человека может иметь разрушительные последствия для системы этой всемирной организации, написал в своём Telegram-канале первый зампостпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, удаление России из СПЧ лишит развивающиеся страны громкого и мощного защитника.

Это знаковое решение США и их союзников, которое может иметь разрушительные последствия для системы ООН, — отметил Полянский.

По словам дипломата, речь идёт о попытке западных стран подорвать институты ООН под видом наказания России, а также о «беспринципном колониальном шантаже под видом благородного дела», что является весьма опасным прецедентом. Он напомнил, что сами США несколько лет назад вышли из СПЧ и последовательно принижали его роль.

Ранее сообщалось, что 7 апреля Генеральная Ассамблея ООН намерена провести голосование по вопросу отстранения России от участия в Совете по правам человека. Намерения США в этом вопросе подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она заявила, что постпред США будет добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН по распоряжению американского президента Джо Байдена. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что считает инициативу невообразимой. По его словам, Москву пытаются исключить из всех мировых форумов.

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