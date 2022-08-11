Полянский поставил под вопрос маршруты движения судов с украинским зерном Постпред РФ при ООН Полянский усомнился в поставках зерна судами нуждающимся странам

Фото: pixabay.com

Первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что маршруты движения судов с украинским зерном выставляют ситуацию в невыгодном свете. Также стоит задуматься, не были ли они только прикрытием для Запада, приводит мнение дипломата ТАСС.

Грузы продовольствия с Украины были направлены в порты Великобритании, Ирландии, Китая и Турции. Однако, ни одно судно, вопреки выдвинутой Киевом миссией, не проследовало в наиболее нуждающиеся страны: Йемен, Эфиопию, другие государства Африки.

Это законный вопрос, который выставляет в невыгодном свете всю суету с вывозом украинского зерна. Очевидно, что никто не думает о нуждающихся и в целом о развивающихся странах. Похоже, вся история была дымовой завесой для западных стран, — сделал вывод Полянский.

Ранее покупатель отказался принимать украинское зерно, следовавшее на сухогрузе Razoni в ливанский порт Триполи, сообщает посольство Украины в Бейруте. Приобретатель аргументировал отказ срывом дедлайна поставки более чем пять месяцев.