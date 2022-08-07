Полянский посчитал смелым заявление основателя Pink Floyd по Украине Полянский назвал смелым заявление основателя Pink Floyd Уотерса по Украине

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Трезвой и смелой назвал позицию одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса по вопросу о роли НАТО в конфликте на Украине первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он поблагодарил музыканта за анализ истоков кризиса в регионе. Соответствующий текст дипломат разместил в своем Twitter.

Спасибо, Роджер Уотерс, за отрезвляющий анализ истоков кризиса на Украине и актуальной роли США в мире. Невероятно смело занять такую позицию в стране, отравленной пропагандой своей «исключительности» и отношения к миру как к своему заднему двору, — написал Полянский.

Ранее Уотерс в интервью CNN назвал президента США Джо Байдена военным преступником, поскольку тот продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что Вашингтон должен призвать украинского лидера Владимира Зеленского к началу мирных переговоров с Россией. Кроме того, по его мнению, за случившийся кризис несет ответственность Североатлантический альянс, именно он начал говорить о приеме в члены НАТО Грузии и Украины в 2008 году, хотя обещал не расширяться.