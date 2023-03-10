Полянский пообещал опубликовать переписку со странами по «Северным потокам» Полянский: РФ скоро опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по «Северному потоку»

Фото: MFA Russia/via Globallookpress

Дмитрий Полянский

Россия в скором времени опубликует и распространит среди членов Совета Безопасности ООН переписку, которую вела с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования инцидента на трубопроводе «Северный поток». Об этом в интервью Джэксону Хинклу заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Фрагменты разговора приводит РИА Новости.

Ведутся расследования в ряде стран — Дании, Швеции и ФРГ. Нас не привлекают к этим расследованиям. Не потому, что мы не хотим, а потому что нас держат в стороне. Нам отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают участвовать, несмотря на то, что мы — затронутая сторона. Мы должны участвовать в расследовании, — сказал российский дипломат.

Он добавил, что России пишут письма о том, что «мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело», и потому, чтобы «быть транспарентными», Москва опубликует переписку и распространит среди членов СБ ООН.

Ранее Полянский заявил, что до конца марта в Совете Безопасности ООН пройдет голосование по российскому проекту резолюции с призывом к генеральному секретарю международной организации создать комиссию для расследования инцидента на «Северных потоках». Он отметил, что к настоящему времени прошло три раунда экспертных консультаций по проекту резолюции и в этой связи «голосование точно состоится до конца марта».

Некоторое время назад издание NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины, либо и те и другие, действовавшие в составе одной группы. Чуть позже немецкая газета Die Zeit сообщила о том, что следователи обнаружили судно, связанное с Украиной, которое может быть причастно к подрыву «Потоков».