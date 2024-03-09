Полянский ответил на слухи о попытке России устранить Зеленского Зампостпреда при ООН Полянский: Россия не намерена устранять Зеленского

Фото: МИД РФ

Дмитрий Полянский

Москва не собирается устранять президента Украины Владимира Зеленского, заявил на заседании Совета безопасности ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский. По его словам, если бы ВС РФ действительно хотели это сделать, то у них бы точно получилось.

В Одессе, по военным объектам которой действительно наносился удар во время приезда в этот город высокопоставленной греческой делегации, сирена не прозвучала. Такого номера в «цирковой программе» не значилось <...> Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? — сказал Полянский.

Ранее Зеленский рассказал, что баллистическая ракета, выпущенная по Одессе, приземлились в 300–400 метрах от него и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который находился с рабочим визитом на Украине. Политик предположил, что снаряд был выпущен из Крыма. Позже глава государства все же появился на публике и провел встречу.

Уточняется, что в момент взрывов в Одессе президент мог принимать участие в награждении бойцов Сил специальных операций Украины. При этом блогер Сергей Колясников усомнился, что Зеленский мог оказаться в эпицентре атаки, а украинский спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что целью была припортовая инфраструктура в Одессе, а не Зеленский.