Полянский оценил объективность ООН Дипломат Полянский признал объективность ООН, несмотря на сильное влияние Запада

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире телеканала «Россия 24», что организация пытается быть объективной, несмотря на то, что, влияние Запада в ООН очень велико на всех уровнях. Дипломат добавил, что в контактах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем представители России подчеркивают необходимость объективности и независимости работы организации.

Организация, как может, пытается быть объективной. Мы активно работаем с генеральным секретарем, который португалец, но тем не менее он должен быть независимым и объективным в своих оценках. Далеко не всегда это случается, и мы ему на это прямо указываем, — сказал Полянский.

Он добавил, что ООН — единственная площадка, с которой российская сторона «без купюр может доносить правду» о происходящем на Украине.

В декабре председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил за разработку механизма приостановки членства России в Совете Безопасности ООН. Он признал, что на данный момент это невозможно, поскольку такая инициатива приведет в тупик концепт безопасности международной организации. Мишель также обвинил Россию в нарушении международного права.