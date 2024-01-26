Полянский объяснил, почему Кислица прогулял заседание СБ ООН по Ил-76 Полянский: Кислица пропустил заседание СБ ООН по Ил-76 из-за страха потери лица

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дмитрий Полянский

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица решил не участвовать в заседании Совбеза по катастрофе Ил-76, чтобы не терять лицо, рассказал зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, сразу после заседания Кислица был замечен в компании своих «западных кураторов», передает РИА Новости.

Он попросту решил не идти на заседание, дабы публично не терять лицо, — сказал российский дипломат.

Полянский утверждает, что у многих возник вопрос, куда исчез постпред Украины, который накануне написал пост с завуалированными угрозами в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова. Так, Кислица намекнул, что глава российского дипведомства рискует повторить участь погибших при крушении Ил-76 при вылете в Россию из США на самолете той же марки.

По словам Полянского, у постпреда Украины не было никаких других дел и он никуда не уезжал, просто решил «соскочить» с неудобной для него темы. Вместо него Киев на заседании СБ ООН по Ил-76 представляла зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин, которую там прежде нечасто приходилось наблюдать.

Как гадости в интернете строчить, так это пожалуйста. А как держать в Совбезе ответ за действия своего главаря, так это можно и девушкой прикрыться, — высказался Полянский.

Ранее зампостпреда России при ООН сообщил, что все имеющиеся факты о катастрофе Ил-76 говорят о том, что это было преднамеренное и продуманное преступление. Полянский подчеркнул, что украинским властям было известно о маршруте и способе доставки пленных солдат ВСУ к месту, которое заранее было согласовано для обмена.

Ранее СК РФ показал видео с места крушения Ил-76 под Белгородом. На борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, все погибли. В Минобороны РФ заявили, что самолет был сбит ВСУ.