Полянский обвинил чиновников Евросоюза в наглой лжи Зампостпреда РФ при ООН Полянский обвинил чиновников Евросоюза в наглой лжи

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский упрекнул функционеров Евросоюза в наглой лжи, низких профессиональных стандартах и полном отсутствии манер. Таким образом он прокомментировал выступление главы Евросовета Шарля Мишеля, обвинившего РФ в провоцировании мирового продовольственного кризиса. Слова россиянина приводит РИА Новости.

Своё заявление Мишель сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН по теме сексуального насилия в конфликтах. Глава Евросовета возложил на Кремль ответственность за мировой продовольственный кризис, обвинил РФ в блокировании портов Украины и хищении украинского зерна. Постпред России Василий Небензя при этом вышел из зала Совбеза.

Позднее Мишель опубликовал своё выступление в Twitter и прокомментировал ситуацию.

Вы можете выйти из зала, возможно, проще не слушать правду, уважаемый посол Небензя, — сказал еврочиновник.

Именно на эту публикацию и ответил Полянский. Он заявил, что дипломаты пришли на заседание, чтобы услышать правду, однако она, по мнению россиянина, Евросоюзу «явно не нужна».

Мы слышали только наглую ложь и бездоказательные заявления, многие из которых уже развенчаны. Больно видеть такие низкие профессиональные стандарты и отсутствие манер у ключевых функционеров ЕС, — указал первый зампостпреда РФ при ООН.

По его мнению, выступление Мишеля было «самым нахальным и пустым» из тех заявлений, что российский дипломат слышал за последние годы. Полянский заявил, что коллега не использовал «никаких фактов, одни голословные претензии и оскорбления».

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва готовa обсуждать вопрос об экспорте украинского зерна, но для этого Киев должен обеспечить разминирование портов, в которых заблокированы суда. Он также выразил сoмнение в надежности публикаций о создании Россией, Украиной, ООН и Турцией дорожной карты по экспорту зерна.