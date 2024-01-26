Полянский назвал возможных соучастников катастрофы Ил-76 Полянский: США и ФРГ станут соучастниками, если Ил-76 был сбит из их оружия

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США и Германия окажутся соучастниками катастрофы с Ил-76 Министерства обороны РФ, если выяснится, что самолет был поражен из их оружия, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он призвал государства — члены Совета Безопасности ООН осудить катастрофу в Белгородской области.

[По данным предварительного расследования], ракеты были запущены из населенного пункта Липцы Харьковской области. Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления. <...> Призываем членов Совета Безопасности и руководство ООН решительно осудить этот и все другие террористические акты киевской хунты, — заявил дипломат в ходе заседания СБ ООН, созванного Россией из-за катастрофы.

Полянский также высказал мнение, что украинские власти совершают «примитивные и трусливые попытки <...> сбросить с себя ответственность за преступление». Однако, действуя подобным образом, «они уже откровенно заврались, запутались и закапывают себя в этом вранье все больше и больше». Дипломат подчеркнул, что Россия со своей стороны сделает все, чтобы ответственные за произошедшее «понесли заслуженное наказание».

Ранее Полянский заявил, что Франция, в январе занимающая пост председателя Совета Безопасности ООН, отказалась проводить заседание в связи с катастрофой Ил-76. По его мнению, такое решение является злоупотреблением полномочий.

24 января СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что все люди на Ил-76 погибли.