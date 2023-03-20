Полянский назвал условия установления правды о подрыве «Северных потоков» Полянский заявил, что правду о подрыве «Северных потоков» можно установить достаточно просто

Фото: МИД РФ

Дмитрий Полянский

Установить правду о диверсии на «Северных потоках» можно достаточно просто, заявил в интервью NEWS.ru российский дипломат, первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский. По его мнению, для раскрытия истины нужно приложить определенные усилия.

Сейчас идет расследование — наверное, какая-то версия будет озвучена, — сообщил Полянский.

По его словам, в данное время многие государства стараются скорее замести следы, пустить расследование по ложному следу.

Если усилия будут прикладываться в другом направлении, то установить истину окажется, думаю, достаточно просто, — резюмировал дипломат.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Берлин, Копенгаген и Стокгольм отказались от сотрудничества с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию инцидента на «Северных потоках». По его словам, Дания и Швеция не удовлетворили просьбу Москвы из-за «угрозы безопасности», а Германия — из-за потенциального «ущерба стране»

До этого лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО.