Полянский дал «медицинскую» оценку выступлению постпреда Украины в СБ ООН Полянский назвал параноидальным выступление постпреда Украины в СБ ООН

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Параноидальным и бредовым назвал выступление представителя Украины Кристины Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН по катастрофе с Ил-76 первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его мнению, украинская коллега получила установку «продолжать дальше врать».

Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила — продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим, — сказал российский дипломат.

Полянский указал, что списки украинских пленных, которых везли на обмен, были опубликованы и доведены до украинской стороны в установленном порядке.

В ходе своего выступления Гайовишин отметила, что военно-транспортные самолеты представляют собой «легитимные военные цели». Также она подчеркнула, что российской стороне следовало обеспечить безопасность украинских военнопленных. Кроме того, дипломат заявила, что Киев не проинформировали о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных.

Гайовишин добавила, что украинские власти занимаются расследованием обстоятельств крушения. Также Киев настаивает на проведении международного расследования для установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее Полянский заявил, что США и Германия окажутся соучастниками катастрофы с Ил-76 Министерства обороны РФ, если выяснится, что самолет был поражен из их оружия. Он призвал государства — члены Совета Безопасности ООН осудить катастрофу в Белгородской области.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский также заявил что Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76 в Белгородской области. Кроме того, стало известно, что глава государства отменил поездку по стране до выяснения всех обстоятельств крушения Ил-76.