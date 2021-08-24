Поляки высмеяли слова президента Дуды о «возвращении» Крыма

Читатели краковского портала Interia раскритиковали планы Польши оказать Украине помощь в «возвращении» Крыма. Они также высмеяли выступление своего президента Анджея Дуды на саммите «Крымской платформы».

Польский лидер в Киеве заявил, что Варшава понимает ситуацию, в которой оказались «украинские братья», и пообещал им поддержку в «возвращении» полуострова. В комментариях к публикации поляки отметили , что Дуда ещё не уладил все польские дела, а уже «лезет в дела других государств».

Я бы предпочёл, чтобы Польша граничила с явным врагом, как Белоруссия, чем с фальшивым другом, как Украина. Однако господин президент этого не понимает, хотя всё просто: мы знаем, чего ожидать от врага, но сложно предвидеть, что сделает фальшивый друг, — написал один из читателей.

Другие его поддержали, ссылаясь на то, что «украинцы сами виноваты»: «Они отдали Крым без сопротивления, что здесь обсуждать. Помогать можно, но только если кто-то борется, старается защитить себя», «Пусть Украиной займётся Байден, ведь его сын сколотил там состояние. Пусть американцы финансируют Украину и помогают ей, у меня нет желания платить за американские войны», «Дуда может предаваться самообману, но Крым российский и таким останется».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу совместно противодействовать запуску газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление он сделал во время переговоров с Анджеем Дудой на полях форума «Крымская платформа». Украинский президент уверил собеседника, что на Украине реализацию данного проекта рассматривают как угрозу безопасности страны.