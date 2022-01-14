Поляки покуражились над Украиной из-за «Северного потока — 2»

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Более сотни британцев собрались у премьерской резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне, устроив пародийную вечеринку. Акцию организовал популярный британский видеоблогер, поводом для неё стал скандал вокруг «винных вечеринок», которые премьер проводил в период жёстких антиковидных ограничений.

У резиденции собралась толпа мужчин в строгих костюмах, светлых париках и масках. Они изображали главу правительства, включили громкую музыку и устроили танцы, размахивая бутылками со спиртным и картонными стаканчиками. Видео...