Поляки покуражились над Украиной из-за «Северного потока — 2»
Читатели Interia считают, что дешёвый газ «Северного потока — 2» важнее интересов Киева
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:00, 15 января 2022
Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press
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Читатели польского портала Interia отреагировали на решение сената США не вводить санкции против «Северного потока — 2». В комментариях они порадовались ценам на газ, который после ввода газопровода должен подешеветь.
Следует дать разрешение на запуск «Северного потока — 2». Главное, чтобы в ЕС был дешёвый газ, Украина меня не интересует, — написал один из пользователей.
Другой усомнился в том, что Украине выгодна остановка проекта.
Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши «братья с трезубцем» уверены, что, если «Северный поток — 2» заблокируют, газ пойдёт через Украину? Он не пойдёт! — подчеркнул он.
Ещё одного читателя заинтересовала позиция США по «Северному потоку — 2».
Янки тоже выигрывают от повышения цен. Кого они в таком случае будут поддерживать: поставщиков, то есть Россию, или покупателей, то есть Польшу? — задался он вопросом.
Ранее стало известно, что сенат США отклонил предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Инициатива сенатора от штата Техас не набрала необходимых для утверждения 60 голосов. Инициатива Круза не нашла поддержки и в Белом доме. Там опасались, что из-за введения санкций будет подорвано «единство европейских союзников».