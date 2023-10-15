Получающим паспорт Финляндии россиянам хотят запретить двойное гражданство Кандидат в президенты Финляндии призвал запретить совмещать гражданство с РФ

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Россиян, получающих финское гражданство, следует обязать отказываться от паспорта РФ, считает бывший глава МИД Финляндии кандидат в президенты страны Пекка Хаависто. В интервью газете Lapin Kansa он подчеркнул, что из-за наличия паспортов нескольких стран возникает несоответствие, поскольку власти РФ считают своими гражданами всех людей с российскими документами.

Хаависто отметил, что сложности могут возникнуть из-за военного конфликта на Украине. По его словам, человек «может оказаться в ситуации, когда его будут считать чисто российским гражданином». При этом политик считает, что россиянам не следует запрещать подавать документы на получение гражданства Финляндии.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили, что система выдачи виз и вида на жительство для россиян требует переоценки. Такие заявления последовали после того, как финские полицейские арестовали россиянина Яна Петровского, являющегося одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич», которая с 2014 года принимала участие в боевых действиях в Донбассе. Петровский въезжал в страну дважды: по финской визе и по ВНЖ, который власти Финляндии выдали ему на основании «воссоединения с семьей» — по причине обучения жены в финском учебном заведении.