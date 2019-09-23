Массовая драка между военнослужащими ВСУ произошла в Донбассе. В результате пострадали 15 человек.
Участвовали в потасовке десантники и пехотинцы. Состояние всех пострадавших медики оценивают как тяжёлое. У одного из них обнаружено проникающее ранение брюшной полости, а у остальных — множественные гематомы и переломы.
Поводом для драки послужила бытовая ссора. Командиры попытались скрыть произошедшее от вышестоящего руководства, но о потасовке стало известно родственникам пострадавших, которые и сообщили в Минобороны Украины. Генштаб ВСУ начал проверку по факту происшествия, сообщает сайт
Ранее News.ru писал, что пьяные украинские военнослужащие устроили пожар на складе средств связи. По одной из версий, здание подожгли для сокрытия пропажи дорогостоящей американской аппаратуры.