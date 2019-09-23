https://static.news.ru/photo/5df83d7e-dde3-11e9-a7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

Массовая драка между военнослужащими ВСУ произошла в Донбассе. В результате пострадали 15 человек.

Участвовали в потасовке десантники и пехотинцы. Состояние всех пострадавших медики оценивают как тяжёлое. У одного из них обнаружено проникающее ранение брюшной полости, а у остальных — множественные гематомы и переломы.

Поводом для драки послужила бытовая ссора. Командиры попытались скрыть произошедшее от вышестоящего руководства, но о потасовке стало известно родственникам пострадавших, которые и сообщили в Минобороны Украины. Генштаб ВСУ начал проверку по факту происшествия, сообщает сайт argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

Ранее News.ru писал, что пьяные украинские военнослужащие устроили пожар на складе средств связи. По одной из версий, здание подожгли для сокрытия пропажи дорогостоящей американской аппаратуры.