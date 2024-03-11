Полсотни пассажиров пострадали из-за неполадок самолета в Новой Зеландии Radio New Zealand: не менее 50 человек пострадали во время полета на Boeing

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В результате инцидента в Новой Зеландии во время полета самолета Boeing южноамериканской авиакомпании Latam Airlines как минимум 50 человек пострадали, 13 из них госпитализированы, передает радиостанция Radio New Zealand. Отмечается, во время выполнения рейса из Сиднея в Окленд возникла неожиданная техническая ошибка, которая спровоцировала резкое снижение воздушного судна примерно на 100 м.

Из-за резкой смены высоты пострадали некоторые пассажиры и бортпроводники. Все они получили немедленную помощь и были осмотрены сотрудниками медицинской службы аэропорта Окленда, — говорится в сообщении.

В начале января на высоте около пяти километров самолет авиакомпании Alaska Airlines Boeing 737 Max 9 потерял часть фюзеляжа, что привело к разгерметизации салона. Экипажу пришлось экстренно посадить лайнер, на борту которого находился 171 пассажир. Через несколько дней житель Орегона нашел оторвавшуюся дверь самолета у себя на заднем дворе.

Ранее жители США запечатлели на видео самолет Boeing 747, загоревшийся в небе после вылета из аэропорта Майами. Борт авиакомпании Atlas Air вернулся в воздушную гавань из-за возгорания двигателя. Представители авиаперевозчика позднее сообщили, что экипаж выполнял все стандартные процедуры.