https://static.news.ru/photo/46d54622-6b6f-11ea-b714-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda.Global Look Press

Журналист «Польского Радио» Петар Петрович с сожалением констатировал, что Запад, по всей видимости, смирился с тем, что Крым — это часть России. На это, по его мнению, указывает то, что большинство стран Евросоюза проигнорировали отмечаемую Москвой шестую годовщину вхождения полуострова в состав РФ.

С тех пор как «зелёные человечки» заняли эту украинскую территорию, Россия милитаризировала её и распространила «дисциплину» на всех, кто не любит московское правление. Протесты Запада на ранних стадиях этого процесса оказались бесполезными. Теперь, собственно, эта тема умерла. Никто в Брюсселе, Берлине или Париже не критикует Кремль за преследование местного населения, — пишет он на страницах портала TVP Info.

Автор статьи отмечает, что в последнее время во Франции и Германии всё чаще звучат призывы снять санкции, наложенные на Россию за события 2014 года. Он связывает это с лоббированием Кремлём своих интересов ввиду строительства газопровода «Северный поток — 2».

Противоположной точки зрения на возможность улучшения отношений с РФ придерживается Варшава. В статье приводится заявление польского МИД, причём не только по поводу Украины, но и Грузии. Внешнеполитическое ведомство оценило политику России в этих регионах как «серьёзный вызов международной безопасности, правопорядку, обеспечивающему целостность и суверенитет всех государств».

Немалое влияние на Евросоюз оказывает и Вашингтон. Автор отмечает, что улучшение отношений США и Украины даст возможность Киеву надеяться на политическую, военную и энергетическую поддержку Запада, а также «обезопаситься от восточного соседа», сообщает «Полит Эксперт».

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл референдум. Подавляющее большинство местных жителей проголосовало за вступление в состав РФ. Мировое сообщество не признало результаты этого референдума и рассматривает регион как часть Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Украины передал ноту протеста российским коллегам из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым и Севастополь.