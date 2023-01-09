Польский телеведущий и депутат устроили скандал в эфире из-за огурцов из РФ

Фото: TVP Info / Соцсети

В прямом эфире польского телеканала TVP Info телеведущий Милош Клечек обвинил сенатора польского сейма Яцека Бурого, который присутствовал в студии, в том, что парламентарий обогащается за счет продажи российских овощей. На опубликованных кадрах можно увидеть, как законодатель подошел к журналисту и раздавил перед ним огурец. Депутат назвал при этом ведущего «умником».

Вы сделали заявление, что топливо недорогое, вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых. Это ваша мечта, сенатор? Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами, — сказал Клечек.

Бурый в свою очередь указал на то, что Клечек много получает, так как является сотрудником госпредприятия.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что риторика Польши позволяет заметить желание Варшавы взять под контроль части территории Украины. При этом он уверен, что такие планы противоречат позиции НАТО и не найдут поддержки среди стран Альянса. Полковник добавил, что поляки считают себя «великой нацией» и вспоминают, как были крупнейшим государством в Европе с сильнейшей армией.