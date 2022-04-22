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Польский генерал Скшипчак обвинил Джонсона в разглашении военной тайны

17:34, 22 апреля 2022
Польский генерал Скшипчак обвинил Джонсона в разглашении военной тайны Фото: vk.com/polska_zbrojna
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Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал в отставке Вальдемар Скшипчак обвинил британского премьер-министра Бориса Джонсона в разглашении военной тайны. По его мнению, информация о том, что инструкторы Лондона уже обучают украинских солдат пользоваться оружием от НАТО, являлась конфиденциальной, передают «Известия».

Премьер-министр раскрывает военную тайну. Военная подготовка — дело армейское, в такой обстановке — секретное. Прежде чем говорить такие вещи, нужно подумать,заявил генерал.

По словам Скшипчака, такие высказывания Джонсона могут привести к серьёзным последствиям. Генерал в отставке уверен, что неосторожные заявления премьера ставят под угрозу безопасность солдат.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что Джонсон заявил кабинету министров о плане поставлять Украине «более смертоносные» вооружения. Точной информации, о каком именно вооружении идёт речь, нет, но предполагается, что политик говорил о тяжёлой артиллерии.

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