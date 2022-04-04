Польский депутат усомнился в массовой гибели людей в Буче

Депутат сейма Польши, лидер коалиции евроскептиков и националистов «Конфедерация» Януш Корвин-Микке усомнился в массовой гибели людей в украинской Буче. Об этом он сообщил в Twitter, отметим, что дома на видеозаписи с улиц Бучи почти нетронуты, а с захоронением жертв наблюдаются странности.

Почему людей хоронят в братских могилах — а не хоронят их родственники (в Буче жило 36 тысяч человек.)? И почему родственники не убрали эти тела с улицы? — задался вопросом Корвин-Микке.

3 марта в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города. Ранее в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами.

Москва категорически отвергает любые обвинения в убийcтвах мирных жителей в Буче и предлагает обсуждать эту тему на мaксимально высоком уровне, заявил пресс-секретарь президeнта России Дмитрий Песков. Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По словам представителя Кремля, материалам, распространённым Киевом, нельзя доверять.