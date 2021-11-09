Польских пограничников обвинили в избиении курдских беженцев

Государственный погранкомитет Белоруссии заявил, что обнаружил на границе с Польшей в стихийном лагере четырёх избитых польскими силовиками курдских беженцев. Им оказали необходимую помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия. Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца, — говорится в сообщении.

Судя по многочисленным травмам, пограничники достаточно жестоко обошлись с мигрантами. Предполагается, что в Польше применили методы силового воздействия, чтобы заставить беженцев вернуться за пределы границы.

Пострадавшим беженцам оказана необходимая помощь, — добавляется в сообщении.

Ранее белорусские пограничники показали расположение польских солдат и техники напротив лагеря мигрантов. Они отметили, что пока ситуация на границе спокойная. Тем не менее польские военные продолжают оставаться в готовности. На место прибыла военная техника.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.