Польских пограничников обвинили в избиении курдских беженцев
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
08:43, 10 ноября 2021
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Государственный погранкомитет Белоруссии заявил, что обнаружил на границе с Польшей в стихийном лагере четырёх избитых польскими силовиками курдских беженцев. Им оказали необходимую помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия. Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца, — говорится в сообщении.
Судя по многочисленным травмам, пограничники достаточно жестоко обошлись с мигрантами. Предполагается, что в Польше применили методы силового воздействия, чтобы заставить беженцев вернуться за пределы границы.
Пострадавшим беженцам оказана необходимая помощь, — добавляется в сообщении.
Ранее белорусские пограничники показали расположение польских солдат и техники напротив лагеря мигрантов. Они отметили, что пока ситуация на границе спокойная. Тем не менее польские военные продолжают оставаться в готовности. На место прибыла военная техника.
Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.