В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже россиянина

В прокуратуре Польши рассказали, что местные правоохранители арестовали россиянина, которого обвинили в шпионаже. На официальном сайте надзорного органа заявили, что совместное расследование провели сотрудники Управления по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, а также представители военной полиции.

В выводах Службы военной контрразведки указано, что задержанный россиянин занимался шпионской деятельностью в интересах разведки Российской Федерации. В список его задач входил сбор информации о воинских частях, их оснащении и штатном расписании, — сказано в сообщении.

На текущий момент россиянина приговорили к временному аресту сроком на три месяца. Отметим, что российскому шпиону грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы

Ранее российские военные задержали агента Службы безопасности Украины в городе Херсон, который работал под прикрытием. Уточняется, что у него изъяли справку из психдиспансера, а также фальшивые документы, оформленные на чужое имя. Выяснилось, что украинский шпион состоит на учёте у психиатра с 2017 года. Мужчина страдает «органическим галлюцинаторно-бредовым психозом».