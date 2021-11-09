Польские пограничники задержали 17 мигрантов на границе с Белоруссией

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Россия может констатировать, что договорённости, зафиксированные в трёхстороннем заявлении по Карабаху, подписанном лидерами России, Азербайджана и Армении, в целом выполняются. Об этом сообщается на сайте МИД РФ. При этом отмечается приверженность Баку и Еревана дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех положений документа.

В МИД подчеркнули роль развёрнутого в Карабахе российского миротворческого контингента, который вносит существенный вклад в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе. При посредничестве миротворцев в общей сложности было возвращено...