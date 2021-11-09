Польские пограничники задержали 17 мигрантов на границе с Белоруссией
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
12:04, 09 ноября 2021
Фото: mon_gov_pl/twitter.com
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Польские пограничники сообщили, что на границе с Белоруссией 8 ноября мигранты предприняли 309 попыток прорваться в Польшу, 17 человек задержаны. Также было выдано более 80 решений о выезде с территории Польши, сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.
За пособничество арестовано 6 человек (2 гражданина Украины, один гражданин Узбекистана, один гражданин Сирии, один гражданин ФРГ). Остальные попытки предотвращены, — говорится в сообщении.
Тем временем, к лагерю мигрантов в Кузнице движется большая группа белорусских военных, сообщило Минобороны Польши на странице в Twitter. Оно также опубликовало видео происходящего.
8 ноября мигранты пытались штурмом прорваться через польскую границу. Они бросали в сoлдат камни, бутылки и палки, пограничники применяли слезоточивый газ.
Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Министр иностранных дел Польши Петр Вавжик считает, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. По его мнению, рано или поздно здесь наступят трагические события.