https://static.news.ru/photo/58b8a816-3785-11ea-9fff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало компанию Volkswagen Group Polska на рекордные 120 млн злотых (более $31 млн). Это самый высокий штраф в истории антимонопольного регулятора.

Подразделение немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen в Польше провинилось в том, что манипулировало показателями выбросов выхлопных газов и вводило в заблуждение потребителей, утверждая, будто продаваемые транспортные средства являются экологически чистыми, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления.

Международный экологический скандал разразился в 2015 году. Тогда выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря этому всё выглядело так, будто машины полностью отвечали принятым в Европе нормам. В действительности же автомобили превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

Ранее, как писал NEWS.ru, комиссия по ценным бумагам и биржам США заподозрила автоконцерн BMW в искусственном завышении показателей продаж автомобилей. Ведомство начало расследование в отношении компании.