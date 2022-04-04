Польская Orlen снизила долю российской нефти на своих НПЗ до 30%

Глава крупной польской нефтяной компании Orlen Даниэль Обайтек заявил о сокращении объёмов переработки российского сырья на 30%. По его словам, до начала военной спецоперации на Украине в обороте местных заводов Orlen находилось около 50% российской нефти. После начала конфликта на Украине руководство компании отказалось от закупок танкеров с нефтью из РФ, заказав 28 судов с сырьём от альтернативных поставщиков.

В этом году, до начала спецоперации, наша группа перерабатывала более 50% нероссийской нефти. В день начала войны мы прекратили закупку морских грузов российской нефти и заказали 28 танкеров с нефтью с альтернативных направлений. Таким образом, сегодня около 70% нефти в портфеле всего концерна — это сырьё не из России, — сказал Обайтек.

Он уточнил, что сейчас у Orlen действуют три контракта с «Роснефтью» и «Татнефтью». Первый истекает в декабре 2022 года, срок второго заканчивается зимой 2024 года. При этом гендиректор подчеркнул, что компания готова полностью отказаться от российского сырья, однако это решение должно быть согласовано с Евросоюзом.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители в странах ЕС. Он отметил, что в отличие от других государств его страна подготовила радикальный план отказа от российских газа и нефти. Моравецкий также подчеркнул, что «Польша представила радикальный план отхода от российских энергоресурсов», «а другие не делают ничего».